Із 14 до 20 листопада у Києві відбуватиметься 30-й фестиваль «Нове німецьке кіно». Захід традиційно стане поглибленим експрес-курсом останніх подій у кінематографі Німеччини, однак цьогоріч на глядачів чекають не лише знакові прем’єри, але й ретроспективні покази. Пізніше фестиваль проведуть у Львові, Харкові, Одесі, Чернівцях, Запоріжжі та Дніпрі. Дати цих показів оголосять додатково.

Фестиваль проводить Goethe-Institut в Україні спільно з кінокомпанією «Артхаус Трафік».

Відкриє подію кримінальна комедія «Два до одного» (на головному фото) режисерки Натії Брункгорст. Стрічка поєднала в акторському складі одразу кількох німецьких зірок. Зокрема, одну з головних ролей тут виконує цьогорічна номінантка на «Оскар» Сандра Гюллер («Анатомія падіння», «Зона інтересу», «Тоні Ердманн»). Її партнерами на знімальному майданчику стали Макс Рімельт («Берлінський синдром») і Рональд Церфельд («Вавилон-Берлін», «Фенікс»). Події стрічки розгортаються влітку 1990 року. Троє друзів знаходять у покинутій шахті мільйони знецінених марок НДР і вигадують хитрий план обміну «мертвих» грошей, який перетворює тихе містечко на епіцентр найбільшої фінансової витівки возз'єднаної Німеччини.

Також покажуть мелодраму «Все, чим ти є» режисера Міхаеля Феттера Натанскі. Герої саме цієї стрічки прикрасили цьогорічний фестивальний постер. Картина з програм Берлінале та Міжнародного кінофестивалю в Сан-Себастьяні розповідає про згасле кохання. Головна героїня, на ім’я Надін, відчайдушно намагається відродити ті якості, які колись бачила у своєму імпульсивному чоловікові, балансуючи між реальністю та своїми ідеалізованими спогадами про початок їхніх стосунків.

Покажуть на фестивалі й одну з головних німецьких кіноподій року – політичний трилер «Насіння священного інжиру», який висунули на здобуття премії «Оскар» у категорії «найкращий міжнародний фільм». Це картина іранського режисера Мохаммада Расулофа, яку він підпільно зняв на батьківщині. У розпал фільмування режисера засудили до 8 років позбавлення волі, побиття батогами та штрафу з конфіскацією майна. Та скориставшись апеляційним процесом, Расулоф завершив знімання та втік із країни. Стрічку, що здобула дві відзнаки в Каннах, також добре оцінюють міжнародні глядачі: вона отримувала глядацькі нагороди на кінофестивалях у Сан-Себастьяні та Сіднеї. Розповідає фільм про новопризначеного слідчого суддю, для якого масові протести через загибель молодої жінки в Тегерані обертаються справжнім розколом усередині родини.

Чорна комедія «Вмирання» режисера Маттіаса Ґлазнера – один із найпомітніших цьогорічних фільмів у Німеччині, володар трьох призів Берлінале й 4 відзнак Німецької кінопремії (зокрема й головної – за видатний ігровий фільм). Стрічка розповідає про дисфункціональну родину: батько страждає деменцією, мати отримує смертельний діагноз, син пише музичну композицію «Вмирання», а донька тоне в алкоголі та романі з одруженим чоловіком. Перед обличчям смерті всі вони намагаються відновити розірвані сімейні зв'язки.

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Спеціальною подією стане показ режисера Віма Вендерса, одного з найяскравіших представників хвилі нового німецького кіно, чиї роботи неодноразово демонструвались на фестивалі в попередні роки. У Києві покажуть «Небо над Берліном» 1987 року та «Ідеальні дні» про прибиральника туалетів у Токіо, торішній гіт, який був номінований на «Оскар» і протримався в українському прокаті понад пів року. Показ відбудеться у форматі Double Feature, здвоєного сеансу з невеликою перервою за одним квитком.