Доповнять музику арт-об'єкти, які творитимуться в реальному часі

Вже всьоме у стінах Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика відбудеться Міжнародний фестиваль літньої пори «Pizzicato e Cantabile», який триватиме впродовж 28 липня-7 серпня. Його засновницею та директоркою незмінно є відома українська органістка Олена Мацелюх.

Організатори та учасники VII Міжнародного фестивалю літньої пори «Pizzicato e Cantabile» поставили собі важливе завдання: дати відпочити втомленим пандемією та війною слхачам.

На усіх очікують 9 цікавих подій. Фестиваль об’єднає кращих музикантів з України, Польщі та Франції. У їх виконанні звучатимуть шедеври Вівальді, Баха, Моцарта, Ліста, Дебюссі, Брамса, Гершвіна. Почути їх можна буде в оригінальних аранжуваннях та інтерпретаціях.

Доповнять музику поезія відомих композиторів та арт-об'єкти від Ольги Куц, які творитимуться в реальному часі. Зокрема, на сцені Концертного залу Людкевича ми почуємо гру постійних учасників фестивалю, серед яких Олена Мацелюх (орган), Ігор Мацелюх (флейта Пана), Меланія Макаревич (фортепіано), Світлана Позднишева (орган), Маріанна Лаба (сопрано), Ольга Стрілецька (фортепіано).

Гру цих музикантів зокрема ми почуємо на відкритті Фестивалю 28 липня у концерті «Gloria domini», 30 липня – «Ференц Ліст: Мандрівка до Львова» та 6 серпня у події «Le quattro stagioni», у програмі якої прозвучать знамениті «Чотири пори року» Антоніо Вівальді.

Також вперше у рамках Фестивалю виступлять Брас-ансамбль Луганської обласної філармонії («Американські історії», 30 липня) та Струнний ансамбль Івано-Франківської обласної філармонії («Quattro corde», 7 серпня). Сольні органні вечори презентують органісти із Франції (Жан-Марі Леруа із програмою «Vive la France» 2 серпня) та Польщі (Віктор Лияк із програмою «Варшава – Львів» 6 серпня).

2 серпня київський гітарист Андрій Остапенко запрошує слухачів на сольну програму іспанської, латиноамериканської, французької та італійської музики «Idalgo con Guitarra». У виконанні ансамблю тріо тромбонів (Любомир Ліщук, Олександр Хохлов, Ігор Шаповалов) та органа (Світлана Позднишева) у концерті «Hosanna» прозвучать композиції епохи барокових майстрів, композиторів межі ХІХ-ХХ століть та українського композитора В’ячеслава Назарова.

Детальнішу інформацію про фестиваль можна знайти на сайті філармонії.