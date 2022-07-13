Фінальний концерт сезону присвятять пам'яті Мирослава Скорика

У середу, 13 липня, у день народження свого патрона Мирослава Скорика, Львівська філармонія закриває закриває концертний сезон 119-й сезон. Концерт присвятили пам’яті видатного композитора.

Програму філармонійного вечора складуть композиції Мирослава Скорика, а також Моріса Равеля, Клода Дебюссі та Богдани Фроляк.

Усі твори програми прозвучать у виконанні Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії. Диригуватиме Володимир Сивохіп.

Для усіх українських культурних інституцій цей сезон став винятковим. Усім довелось пристосовуватись до умов воєнного часу. Щодо філармонії, то вона майже відразу після повномасштабного вторгнення Росії перетворилась на гуманітарний штаб. І сьогодні потрапити до концертної зали можна лише пробираючись між ящиками з медикаментами.

«З перших днів ми всі займалися волонтерством. І ми думали, що робити з приміщенням. Приймати переселенців нам складно, бо бракує умов. Тож ми вирішили розмістити там гуманітарний штаб. Ми зараз сконцентровані на медикаментах та медичному обладнані», – розповів директор Львівської національної філармонії Володимир Сивохіп.

Попри те за чотири місяці вторгнення філармонія провела чимало заходів, від концертів просто неба для переселенців до фестивалю «Віртуози».

«Останні три місяці наш концертний зал працює дуже активно. Ходить публіка, що важливо. Є запит на нашу діяльність. Очевидно, що прокидання 24 лютого стало шоком. Коли за кілька днів я мониторив ситуацію у філармонії, я зрозумів, що багатьох працівників просто немає і дотепер багато артисток не повернулась з-за кордону. Коли ми ще не грали концертів, ми займалися нашими нотними архівами. І дотепер мало не щодня ми відправляємо ноти українських композиторів в ту чи іншу країну. Цього до 24 лютого не було, про українську музику майже не говорили. Також наші музикантки дали багато концертів за кордоном. Ми, чоловіки, не виїздні. Є проблемою отримати дозвіл, щоб виїхати на гастролі на кілька днів. Тож ми створили жіночій камерний оркестр «Муза», жіночій квартет, жіночій квінтет, жіночій камерних хор «Глорія», вони останні три місяці активно концертують. Зараз стало легше отримати дозволи, тож виїздимо уже повним складом», – говорить Сивохіп.

Також львівська філармонія прихистила музикантів з інших міст.

Важливим проектом стала серія онлайн-трансляцій «Музи не мовчать», який має на меті підтримати музикантів, які залишаються в Україні. І львів’ян, і переселенців та дати їм можливості для реалізації.

«Для цього проекту у філармонії уже була створена основа, під час локдауну ми почали розвивати тему онлайн-трансляцій. Зараз ми під час цих трансляцій збираємо донейти, завдяки яким ми можемо підтримати музикантів. На сьогодні в нас уже є 33 трансляції, зокрема фестиваль «Віртуози». На фестиваль приїхали музиканти з інших країн, їх не злякали ані логістика, ані війна. Вони перебували в нас під час тривог. Після виступу повертались з сильними враженнями», – розповів композитор та комерційний директор філармонії Богдан Сегін.

Філармонія готується всьоме прийняти в своїх стінах фестиваль літньої пори «Pizzicato e Cantabile» (28 липня – 7 серпня), а з 9 до 14 серпня відбудеться фестиваль давньої музики, на який приїдуть музиканти з Німеччини, Франції та Польщі.