«Еддінгтон» бере участь у основному конкурсі Канн

На кінофестивалі Миколайчук OPEN відбудеться низка премʼєр стрічок, що згодом вийдуть у прокат. Серед них два фільми з програми цьогорічного Каннського фестивалю, апокаліптичний мюзикл з Тільдою Свінтон та аніме від студії, що працювала над серіалом «Час пригод». Усі вони обʼєднані у нову секцію фестивалю «Ґала премʼєри».

«Еддінгтон» (Eddington, реж. Арі Астер)

«Еддінгтон» — це сатиричний трилер з Педро Паскалем («Останні з нас», «Мандалорець»), Гоакіном Феніксом («Джокер», «Усі страхи Бо»), Еммою Стоун («Бідолашні створіння», «Ла-Ла Ленд») і Остіном Батлером («Елвіс», «Дюна: Частина друга») в головних ролях. У режисерському кріслі – Арі Астер, відомий фільмами «Спадковість», «Сонцестояння» та «Усі страхи Бо».

Вестерн розповідає про запекле протистояння між шерифом (Гоакін Фенікс) та мером (Педро Паскаль) невеликого містечка Еддінгтон, боротьба яких стає по-справжньому вибухонебезпечною. Світова прем’єра фільму запланована на Каннському кінофестивалі, який стартує уже 13 травня.



Дата старту прокату в Україні – 31 липня.

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«Пробач, дівчинко» (Sorry, Baby, реж. Єва Віктор)

Це – фільм-закриття «Двотижневика режисерів» Каннського кінофестивалю та гіт «Санденса-2025». Це режисерський дебют Єви Віктор, яка сама ж виконала головну роль у стрічці. Сюжет фільму заснований на особистій історії режисерки і розповідає про молоду жінку Агнес. Вона намагається знайти в собі сили боротися із наслідками травматичної події та «зібрати» себе наново, поки її друзі, колеги та люди навколо продовжують своє безтурботне життя.

У стрічці також знялися Наомі Акі («Мікі 17», «Кліпни двічі»), Лукас Геджес («Леді Берд», «Три білборди за межами Еббінга, Міссурі»), Джон Керолл Лінч («Суд над Чікагською сімкою», «Зодіак»)

Дата прокату – серпень-вересень 2025 року.

«Кінець» (The End, реж. Джошуа Оппенгаймер)



Постапокаліптичний мюзикл від режисера-номінанта на «Оскар» з акторкою Тільдою Свінтон («Доктор Стрендж», «Виживуть лише коханці»). Також у фільмі зіграли Джордж МакКей («1917»), Майкл Шеннон («Людина зі сталі», «Ножі наголо») та інші.

За сюжетом, у розкішному підземному бункері, серед картин і вишуканих вин, родина створила свій ізольований світ після глобальної катастрофи. Син, який народився вже під землею, ніколи не бачив справжнього неба, а батьки й вірна прислуга ретельно підтримують ілюзію добробуту. Коли на порозі з'являється таємнича дівчина з іншого світу, їхня крихка гармонія починає руйнуватися.

Дата прокату – осінь 2025 року.



«Кольори всередині» (The Colors Within, реж. Наоко Ямада)

«Кольори всередині» — аніме-гіт з програми фестивалю в Ансі, що вважається головною подією у царині анімації. Фільм створила студія Sciene Saru, яка працювала над анімаційними серіалами «Час пригод», «Зоряні війни: Видіння» та «Скотт Пілігрим стає до бою».

Головна героїня аніме — Тоцуко. Вона має здатність бачити «кольори» інших людей. Її однокласниця, Кімі, випромінює найкрасивіший колір з усіх. Спільні репетиції у старій церкві на віддаленому острові об'єднують дівчат, розбудовують їхню дружбу і почуття. Чи відкриють вони свої справжні «кольори»?

Дата прокату – 26 червня

Покази стрічок відбудуться мовою оригіналу з українськими субтитрами.Фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN відбудеться з 14 до 21 червня у Чернівцях.