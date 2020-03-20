Фігуранта «справи Гладковського» призначили в «Укрзалізницю»

Заступником директора філії «Центр забезпечення виробництва» «Укрзалізниці» став Юрій Шиганов, який фігурував у журналістському розслідуванні щодо розкрадання державних коштів на закупівлях для «Укроборонпрому» (так звана «справа Свинарчуків» або «справа Гладковського»).

Наказ про призначення Шиганова підписав виконувач обов’язків голови правління «Укрзалізниці» Желько Марчек 18 березня, повідомили у п’ятницю, 20 березня, «Наші гроші» з посиланням на джерела в керівництві компанії.

Видання зазначає, що Шиганова вже представили трудовому колективу. Водночас на сайті філії немає інформації про призначення Шиганова.

Як пишуть «Наші гроші», у 2019 році він подавав декларацію як в. о. директора Департаменту матеріально-технічного забезпечення «Укрзалізниці», де вказав 497 тис. грн зарплати та 35 тис. доларів заощаджень.

До цього Шиганов працював начальником Відділу матеріально-технічного забезпечення Житомирського бронетанкового заводу, де відповідав за закупівлі. Саме на цій посаді він став фігурантом розслідування програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» про розкрадання державних коштів на закупівлях для підприємств концерну «Укроборонпром», що нанесло збитків на 250 млн грн.

Журналісти встановили, що Шиганов проводив фіктивні конкурси між пов’язаними фірмами, що поставляли контрабандну продукцію за завищеними цінами на підприємства «Укроборонпрому». З записів відомо, що Шиганов не лише знав про оборудку постачальників, але й брав участь у створенні схем.

Наприклад, в переписці з найближчим партнером сина тодішнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігоря Віталієм Жуковим, Шиганов пропонував йому прислати листи від «своїх інших фірм (нових)». Це потрібно було для створення видимості конкуренції при виборі постачальника.

В результаті фірма «Ренал» та «Оптимумспецдеталь» які були підконтрольні Жукову та його партнерам, закупили гусениці БМД-2 по 6,3 тис. доларів за штуку, а Житомирський бронетанковий купив їх вже вдвічі дорожче – по 13,17 тис. доларів. Редуктор компресора було закуплено по 400 доларів,а продано ЖБТЗ по 978, трубка ТХП-7-95 закуплена по 250 доларів, а продана державному заводу – по 945.

Таким чином, при Шиганові завод переплачував 100% від вартості закупівель фірмам зі справи Гладковського.

Відомо, що закупівлями Житомирського бронетанкового заводу Шиганов займався в 2016 році. Саме за цей період ДФС проводить розслідування у справі про розтрату коштів та ухиляння ЖТБЗ від сплати податків через закупівлю вживаних запчастин у фірм з ознаками «транзитності» (так званих фірм-прокладок).

Зазначимо, що «Центр забезпечення виробництва» «Укрзалізниці» забезпечує компанію матеріально-технічними ресурсами, надає їй послуги і забезпечує ефективне функціонування та розвиток виробничо-технологічного комплексу залізничного транспорту України.