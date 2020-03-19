Головному тюремнику Львівщини повідомили про підозру у хабарництві

Михайла Дзюдзя затримали на хабарі в останній робочий день

Викритому на отриманні хабара керівнику Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України Михайлу Дзюдзю повідомлено про підозру. Про це ввечері у четвер, 19 березня, повідомили у прес-службі НАБУ.

Як розповіли у відомстві, слідство має докази, що посадовець вимагав і щомісячно отримував від підпорядкованих йому керівників установ виконання покарань неправомірну вигоду.

Натомість, Західне міжрегіональне управління не перевіряло дотримання режиму відбування покарань ув’язненими та не здійснювало заходи контролю господарської діяльності у підпорядкованих установах виконання покарань.

В НАБУ зазначили, що розслідування наведених фактів детективи відомства здійснюють із січня 2020 року.

У підпорядкуванні Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України перебувають 27 виправних закладів на території Львівської, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Рівненської та Тернопільської областей.

Як інформував ZAXID.NET, 11 березня працівники НАБУ затримали на хабарі начальника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, генерал-майора внутрішньої служби, депутата Львівської облради Михайла Дзюдзя. Як повідомляв міністр юстиції України Денис Малюська, Дзюдзь в той день, коли був попереджений про звільнення з посади, взяв хабар 1 тис. доларів від одного з підлеглих.

62-річний Михайло Дзюдзь є депутатом Львівської облради від БПП «Солідарність», головою постійної депутатської комісії з питань законності, депутатської діяльності, регламенту, правоохоронної та антикорупційної діяльності, дотримання прав людини та військових проблем. Михайло Дзюдзь очолює пенітенціарну службу Львівщини з 2010 року. До цього працював начальником управління Державної служби охорони при ГУ МВСУ у Львівській області.