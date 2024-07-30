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Фільм «Дедпул і Росомаха» побив декілька касових рекордів0
За прем'єрний вікенд (фільм вийшов у прокат 25 липня) супергеройський блокбастер «Дедпул і Росомаха» заробив у світі 438,3 млн доларів, що стало найкращим прем'єрним вікендом серед фільмів про Людей Ікс та фільмів з рейтингом R.
Такий старт обіцяє фільму мільярдні збори при бюджеті у 205 млн доларів.
Тим часом серед прем'єрних вікендів усіх супергеройських фільмів (і від Marvel, і від DC) екшн «Дедпул і Росомаха» посів шосте місце, трохи не дотягнувши до другого «Доктора Стренджа та першого «Капітана Марвел».
Найкасовіші дебюти супергеройських фільмів усіх часів:
- «Месники: Завершення» – 1,2 млрд
- «Месники: Війна нескінченності» – 640,5 млн
- «Людина-павук: Додому шляху нема» – 600,9 млн
- «Капітан Марвел» – 456,7 млн
- «Доктор Стрендж у Мультивсесвіті божевілля» – 450 млн
- «Дедпул і Росомаха» – 438,3 млн.
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