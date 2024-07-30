За прем'єрний вікенд (фільм вийшов у прокат 25 липня) супергеройський блокбастер «Дедпул і Росомаха» заробив у світі 438,3 млн доларів, що стало найкращим прем'єрним вікендом серед фільмів про Людей Ікс та фільмів з рейтингом R.

Такий старт обіцяє фільму мільярдні збори при бюджеті у 205 млн доларів.

Тим часом серед прем'єрних вікендів усіх супергеройських фільмів (і від Marvel, і від DC) екшн «Дедпул і Росомаха» посів шосте місце, трохи не дотягнувши до другого «Доктора Стренджа та першого «Капітана Марвел».

Найкасовіші дебюти супергеройських фільмів усіх часів: