Фільм «Дедпул і Росомаха» від студії Marvel встановив рекорд з переглядів трейлеру за першу добу та потрапив до Книги рекордів Гіннеса, повідомляє Babel.ua з посиланням на Книгу рекордів.

Трейлер «Дедпул і Росомаха» показали перед початком матчу Супербоул у лютому 2024 року. За перші 24 години на всіх платформах його переглянули 365 мільйонів разів.

Сертифікат від Книги рекордів Гіннеса отримали головні актори — Раян Рейнольдс і Г’ю Джекман, які грали Дедпула і Росомаху.

Попередній рекорд належав теж фільму від Marvel «Людина-павук. Додому шляху немає». У серпні 2021-го його трейлер за добу переглянули 355,5 мільйона разів.

Фільм «Дедпул і Росомаха» вийшов у прокат 25 липня. Він заснований на коміксах Marvel і розповідає про події через шість років після закінчення «Дедпула-2». За сюжетом Вейда Вілсона викрадають члени «Управління часовими змінами» і він обʼєднується з Росомахою з паралельного світу, щоб врятувати мультивсесвіт.