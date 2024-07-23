«Дедпул та Росомаха» вийде у прокат 25 липня

Студія, яка створювала супергеройський фільм «Дедпул та Росомаха» для захисту картини від витоку інформації фабрикувала та запускала фейки, пише Variety.

Виконавча продюсерка фільму Венді Джейкобсон розповіла, що студія Marvel навмисно створювала хибні епізоди, щоб у такий спосіб захистити сюжет від розголошення. Насамперед це стосується камео. Про їх велику кількість у фільмі розповів також режисер фільму Шон Леві.

Однією з потенційних камео, яка продовжує викликати інтерес у соціальних мережах, була Тейлор Свіфт, яка, на думку деяких шанувальників, з’явиться або як Леді Дедпул, або як мутант Дазлер. Проте Раян Рейнольдс, сценарист, продюсер і виконавець однієї з головних ролей, що її немає у фільмі. Проте навіть після таких заяв невідомо, які саме натяки та відео є фейковими.

«Я не можу ані підтвердити, ані спростувати жодних епізодичних ролей у цьому фільмі. Але я скажу, що щодо персонажів, які можуть з’являтися чи не з’являтися, для нас завжди було важливо, щоб у цьому фільмі ніщо не було трюком. Будь-хто, хто з’являється, має важливу сюжетну мету: це або початок історії, або середина, або кінець персонажів», - зазначила продюсерка Венді Джейкобсон.

Нагадаємо, «Дедпул та Росомаха» вийде у прокат 25 липня.