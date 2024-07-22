Вийшов фінальний український трейлер стрічки «Дедпул і Росомаха». Кому ж, як не Дедпулу (Раян Рейнольдс) змінювати самим непередбачуваним чином історію всесвіту, у якому він живе? Краще буде тільки якщо йому в цьому допоможе Росомаха (Г'ю Джекман).

Фантастичний бойовик та комедія «Дедпул і Росомаха» стане 34-им фільмом у кіновсесвіті MARVEL та вийде на екрани у межах п’ятої фази кіновсесвіту. Фільм є продовженням стрічок «Дедпул» та «Дедпул 2», що вийшли на екрани у 2016 та 2019 роках. Після успіху першого фільму компанія 20th Century Fox розпочала розробку одразу двох продовжень. Коли студія Disney придбала студію Fox робота над проектом була призупинена та згодом продовжена у дещо зміненому форматі. Виконавець ролі Дедпула Раян Рейнольдс взяв участь у написанні сценарію та став одним із співпродюсерів фільму. Г'ю Джекман, який кілька років поспіль наголошував на тому, що полишив роль Росомахи, вирішив повернутися до неї у середині 2022 року спеціально для зйомок з Раяном Рейнольдсом.

Режисером фільму є Шон Леві, в ролях Раян Рейнольдс (дилогія «Дедпул», «Персонаж»), Гʼю Джекман («Росомаха», «Престиж»), Морена Баккарін, Дженіфер Ґарнер, Бріанна Гільдебранд, Шіолі Куцуна, Роб Делані, Тоні Мак-Карті та інші.

Режисер Шон Леві запевняє, що підготовка для перегляду його останнього фільму не потрібна.

«Я створив цей фільм із, безумовно, великою повагою та вдячністю до шаленої бази шанувальників, які максимально вільно володіють міфологією та історією цих персонажів і цього світу. Однак фільм створено для розваги, що не зобов’язує прийти з попереднім багажем знань», – сказав він Associated Press.

Насправді якщо глядачі знають історію Управління часовими змінами від «Локі», це додасть певної глибини та насиченості, але Леві вважає, що перегляд і без цього принесе задоволення.

На українських екранах картина з’явиться 25 липня.