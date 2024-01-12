Режисером фільму є Девід Фінчер

У повторний прокат вийшов фільм «Дівчина з татуюванням дракона» Девіда Фінчера за романом Стіґа Ларссона.

Стіґ Ларссон – сенсація світового книжкового ринку, зірка на небокраї європейської літератури, талановитий шведський письменник і журналіст, який став феноменально популярним завдяки своїй трилогії Mіllenuі.

Не дивно, що уся трилогія була відразу екранізована на батьківщині автора – у Швеції. Усі фільми цієї трилогії: «Дівчина з татуюванням дракона», «Дівчина, яка грала з вогнем», «Дівчина, яка підривала повітряні замки» є блискучими детективними головоломками, проте найцікавішою є перша.

Екранізація у Голлівуді була лише питанням часу. Відомий майстер трилера та закрученої інтриги Девід Фінчер («Сім», «Бійцівський клуб», «Зодіак», «Загадкова історія Бенджаміна Баттона», «Соціальна мережа») нарешті вирішив взятися за екранізацію «Дівчини із татуюванням дракона» у 2011 році. Для виконання ролі Мікаеля Блумквіста він запросив агента 007 Девіда Крейга.

Сорок років загадка зникнення юної родички не дає спокою старому промисловому магнатові, і от він робить останню у своєму житті спробу – доручає розшук журналісту Мікаелю Блумквісту (якого, за аналогією із героєм Астрід Ліндгрен, називають Калле Блумквістом). Той береться за безнадійну справу, щоб відволіктися від власних неприємностей, але незабаром розуміє: проблема навіть складніша, ніж здається на перший погляд.

У лабіринті сюжету фільму ховаються вбивство, корупція, сімейні таємниці та суперечливі натури двох мимовільних компаньйонів: Блумквіста та татуйованої хакерші Лізбет Соландер (Руні Мара, «Керол»).



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