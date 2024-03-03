На зйомках фільму «Дюна»

Частина об’єктивів, які використовували на зйомках фільму «Дюна», вироблені українською компанією IronGlass. Про це розповів співробітник компанії Костянтин Гаркавий.

«Майже два роки очікування і нарешті можна сказати, що у знімальному процесі активно брали участь об’єктиви виробництва IronGlass x VLFV Lens Rehousing — User Group», — написав Костянтин Гаркавий у своєму Facebook.

Він додав, що це не перший фільм за участю лінз IronGlass, але фільм став справжнім випробуванням для пристроїв MKll компанії. Корпус та механіка об’єктивів почали розробляти у 2021 році, у 2022 були виготовлені прототипи.

Розробці завадило повномасштабне вторгнення Росії в Україну, але команда компанії продовжувала працювати; дехто – дистанційно з окопів. IronGlass змогла вчасно зробити передсерійні для оператора фільму Грейга Фрейзера, які були обрані «серед тисяч інших варіантів».

«Дюна» — фантастичний блокбастер за мотивами культової книги Френка Герберта, поставлений Дені Вільньовом. Зараз у прокаті можна побачити другу частину фільму.