Прем'єра фільму відбулась на Берлінале

Фільм «Східний фронт» про українських парамедиків вийшов у міжнародний онлайн-прокат. Картина є спільною режисерською роботою Євгена Титаренка та Віталія Манського, створеною у співпраці України, Чехії, Латвії та США, повідомляє «Детектор медіа».

Світова прем’єра відбулася на Берлінале, а загалом фільм узяв участь у міжнародних кінофестивалях у більш ніж 30 країнах. Частина коштів, отриманих від продажу квитків на фестивальні сеанси, підуть на обладнання автiвки медичної евакуації.

Віталій Манський народився у Львові, тривалий час жив та працював в Росії, зараз живе у Латвії. Манський є президентом кінофестивалю «Артдокфест». Манський відомий завдяки фільмам «Труба», «Рідні» «У променях сонця».

Євген Титаренко народився в Одесі, навчався режисури в Київському університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, керував кінокомпанією та кіношколою в Ялті. Після початку тимчасової окупації Криму Росією залишив півострів та поїхав на фронт як документаліст, а потім записався добровольцем до медичного батальйону «Госпітальєри». Автор ряду документальних робіт, зокрема War for Peace (2015), створеної зі 120 годин матеріалу з фронту, та «Дніпро – форпост України» (2017) для Музею АТО в Дніпрі, документальної хроніки у форматі 360°. Має державні нагороди.

24 лютого 2022 року Євген повернувся на передову в складі «Госпітальєрів». Майже весь матеріал фільму – це зйомки Титаренка або його побратимів на телефони та нагрудні камери.

«Східний фронт» – це історія, яка знімалась з 24 лютого 2022 до вересня 2022. Герої – звичайні люди, які вже не перший раз пішли захищати свою країну. Але, окрім війни, в картині зображено тил, де живуть їхні сім’ї.