Фільм вийде у прокат 14 лютого 2024 року

Вийшов трейлер нетолерантної комедії «Уроки толерантності» Аркадія Непиталюка. Фільм про упередження українців щодо ЛГБТ-спільноти виходить на екрани наступного року, 14 лютого.

Комедія «Уроки толерантності» створена за пʼєсою Ігоря Білиця «Гей-парад». Пересічну українську родину Найдюків, а особливо її чоловічу половину, роками залякували страшними «чужоземськими» геями. Вони звикли висміювати будь-яку інакшість та агресивно сприймати незрозумілі речі. Аж тут з’являється державна програма євроінтеграції «Уроки толерантності», яка пропонує пільги родинам, за умови, що в їх домівці певний час поживе представник ЛГБТ-спільноти. Раціональний розрахунок перевищує страх. Чи співпадуть очікування з реальністю?

Одного з головних героїв фільму, якого й побоюються через євроінтеграційні експерименти, гея Васю, зіграв актор театру та кіно Акмал Гурєзов. За сюжетом, своєю «нетиповою» поведінкою, він руйнує світосприйняття родини Найдюків, яка, під впливом оточення, мала зовсім інше уявлення про геїв та всю спільноту ЛГБТ.

Творці фільму наголошують, що завдяки сатирі та гострому висміюванні тригерних тем, намагаються допомогти суспільству спокійніше реагувати на незрозумілі речі, стати терпимими одне до одного, дійти до порозуміння, визнати власні помилки, переоцінити цінності та проявити любов до ближнього.

Головні ролі у фільмі зіграли відомі українські актори театру та кіно Олена Узлюк, Олександр Піскунов, Олександр Ярема, Кароліна Мруга, Борис Георгієвський, Ніна Набока.

Нагадаємо, Аркадій Непиталюк уже відомий фільмами про нетолерантність. Це короткометражні картини «Кров’янка» та Int. Kitchen. Night. Також Непиталюк є режисером фільмів «Припутні», «11 дітей з Моршина», однієї із серій проекту «Перші дні», а також комедійної короткометражки «ГКЧП», яку можна подивитись у рамках фестивалю Wiz-art.