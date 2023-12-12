Прокат фільму розпочнеться 28 березня 2024 року

З’явився передноворічний тизер фільму Єви Стрельнікової «Лишайся онлайн». Герої фільму мріяли про майбутнє, але 24 лютого 2022-го повномасштабне вторгнення росіян змінило їхнє життя назавжди та змусило боротися за найцінніше. У всіх нас залишилося одне бажання – Перемога. Тизер запрошує пригадати, якими ми були, про що мріяли та заради чого продовжуємо спротив.

Тизер фільму «Лишайся онлайн» переносить у новорічну ніч 2022 року, коли всі українці ще були сміливі у своїх мріях. Головна героїня Катя, її мати та брат – звичайна родина, яка в ніч на 1 січня теж вірила, що наступний рік проведе у спокої та здійснюватиме свої бажання. Вони втілюють кожного з нас – українців, які жартували, мріяли та сподівалися на краще у новому році. Настрій тизеру підкреслює трек від київського інді-поп гурту Tember Blanche. Їх пісня «Ти живий» є головним треком до фільму.

«Лишайся онлайн» – це гостросюжетна драма-скрінлайф, де глядач має змогу спостерігати за історією в нетиповому форматі зйомки з екрану монітору, завдяки чому цілковито занурюється в історію. У центрі сюжету Катя – волонтерка, якій випадково дістається ноутбук незнайомця. Вона ховається вдома від ракетних обстрілів та намагається знайти власника ноутбуку, який зник після російських ударів. Ризикуючи своїм життям та життям близьких, Катя прагне врятувати незнайомих людей. Це фільм про звичайних українців, у яких не залишається вибору, окрім як стати героями.

За час, що сплинув з 24 лютого 2022 року, українці стали сильнішими, дорослішими та витривалішими. Але постійне напруження виснажує й демотивує. Варто зупинитися на хвилину, видихнути та пригадати, якими ми були тоді, про що мріяли та чого прагнули. Необхідно знаходити в собі мотивацію продовжувати боротьбу й вірити в здійснення мрій, підтримуючи одне одного та разом працюючи на нашу Перемогу.

«Кар’єра була на першому місці. Мрії про круті україномовні проекти. Вони, до речі, тоді запускалися – ми відзняли дуже крутий пілот, але потім сталася війна. Тому мої всі думки і бажання були спрямовані тільки на роботу», – згадує свої мирні бажання Єлизавета Зайцева, виконавиця головної ролі у фільмі.

«До вторгнення багато думав, щоб перейти нарешті до продюсування. Тому як почалось вторгнення, відкладати не став – в цьому плані війна однозначно прискорила прийняття рішення. Але от інше особисте бажання про те, щоб багато подорожувати війна повністю перекрила», – ділиться Антон Скрипець, автор ідеї, співсценарист та співпродюсер стрічки.

Нагадаємо, що світова прем’єра фільму «Лишайся онлайн» відбулася на міжнародному кінофестивалі Fantasia у Монреалі, де він здобув одну з головних нагород як найкращий ігровий фільм-дебют. Національна премʼєра пройшла восени 52-му Київському міжнародному кінофестивалі «Молодість», а широкий прокат розпочнеться 28 березня 2024 року.