У мережі оприлюднено офіційний трейлер до української драми «Як там Катя?», дебюту режисерки Крістіни Тинькевич з Анастасією Карпенко у головній ролі. Фільм планується до релізу у широкому прокаті на 25 січня 2024 року.

Фільм від часу своєї появи встиг побувати на багатьої фестивалях й отримати чимало призів.

Світова прем’єра фільму Крістіни Тинькевич відбулась на 75-му кінофестивалі у Локарно в конкурсній програмі Concorso Cineasti del presente.Фільм отримав дві нагороди фестивалю: спеціальний приз журі Ciné+ та приз за найкращу акторську гру для Анастасії Карпенко.

Загалом фільм «Як там Катя?» побачили глядачі понад 30 кінофестивалів по всьому світу. Лише миного року стрічка була представлена, зокрема на Міжнародному кінофестивалю у Салоніках (Thessaloniki International Film Festival), Фестивалі європейського кіно в Севільї (Seville European Film Festival), Стокгольмському міжнародному кінофестивалі (Stockholm International Film Festival) та багатьох інших.

Фільм «Як там Катя?» також відзначили на кінофестивалі CinEast Festival у Люксембурзі. Стрічка отримала приз кінокритиків кінофестивалю. Також картина була відзначена головним призом фестивалю Around The World in 14 Films в Берліні.

Стрічка також отримала головний приз в секції національного конкурсу повнометражних фестивалю «Молодость» та нагороду «Скіфський олень».

Головні ролі виконали Анастасія Карпенко («Слуга народу»), Катерина Козлова, Тетяна Круліковська, Олексій Череватенко, Ірина Веренич-Островська («Дім за склом»), Віктор Жданов («Кіборги», «Спіймати Кайдаша») та інші. Продюсерами виступили Ольга Матат, Влад Дудко та Сергій Коннов.

Картина Тинькевич розповідає про Анну (Анастасія Карпенко), лікарку швидкої допомоги та матір-одиначку. Сильна жінка планує подарувати своєї дитині краще життя, ніж у неї. Але сталася неочікувана та шокуюча трагедія, яка може все зруйнувати та залишити героїню наодинці з байдужою системою та безмежною втратою.

Стрічка не розповідає про події воєнних часів, але все одно є вкрай актуальною для сучасної України.

«Головна героїня стикається з травмою. Вона проходить прийняття, переживання, переосмислення. І на жаль, за останні півтора роки – цей той досвід, який став знайомим мільйонам людей. Можливо, для когось цей фільм стане терапевтичним досвідом», – розповіла Крістіна Тинькевич.

«Вартує, щоб люди, дивлячись кіно, робили висновки та хотіли працювати над собою або над ситуацією, на яку вони можуть вплинути. Такі фільми як «Як там Катя?» мають спонукати до цього. Так, я вірю в силу мистецтва, дуже вірю», – поділилась з ZAXID.NET Анастасія Карпенко.

В український прокат стрічка вийде вже 25 січня 2024 року.