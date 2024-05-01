«Вонка» – адеальний фільм на Великдень

Великдень – чудове свято, коли сім’я збирається за одним столом. А щоб відпочинок не обмежився лише застіллям, пропонуємо його урізноманітнити переглядом кіно.

У новій добірці пропонуємо фільми, які можуть сподобатись як дорослим, так і дітям.

«Вонка» (2023)

Цей фентезійний мюзикл змусить і усміхатись, і трішки пустити сльозу. Адже мова йде про зворушливу історію, мрії та віру у те, що все у цьому світі можливо.

За сюжетом, Віллі Вонка переїжджає у велике місто, щоб там відкрити власний магазин із солодощами. Та це не прості ласощі, а унікальні шоколадні цукерки, що мають магічні властивості.

Проте, як і у реальному житті, не все так гладко. Головний герой втрачає власні заощадження і застрягає у боргах перед підлою власницею мотелю місіс Скруббіт. А ще Вонка привертає увагу конкурентів, які хочуть за будь-яку ціну його позбутись. Тож чи вдасться йому перехитрити жадібних власників шоколадного бізнесу і підлу Скруббіт – глядачі побачать у фільмі «Вонка».

«Кролик Петрик» (2018)

Захоплива комедія розкаже про лісових тварин, які вступають у боротьбу з людьми. А все тому, що вони хочуть красти овочі з городу та не нести за це жодного покарання.

У центрі історії – кролик Петрик та його друзі. Вони вважають фермера містера МакГрегора своїм головним ворогом. Тож коли чоловік помирає від серцевого нападу, звірі захоплюють не лише город, але й весь будинок. Та це триває недовго. Адже маєток успадковує молодий Томас МакГрегор, який оселяється у сільському будинку і оголошує війну гризунам.

На глядачів чекає чимало курйозних сцен, від яких неможливо втримати сміх. А ті, кому сподобається історія про кролика Петрика, матимуть змогу переглянути другу частину фільму, яка є не менш захопливою.

«Аліса в Країні Чудес» (2010)

А якщо у вашій сім’ї діти, які старші за 12 років, рекомендуємо переглянути фантастичний фільм «Аліса в країні Чудес». Від пригод головної героїні вони точно будуть у захваті.

За сюжетом, Аліса отримує пропозицію вийти заміж за Геміша: хлопець освідчується їй на публіці, під час свята у вікторіанському стилі. Та звичне сімейне життя – це не те, чого прагне дівчина. Юна Аліса має амбітні плани і велике бажання їх втілити.

Тож дівчина втікає зі свята і зустрічає дивного кролика, який ходить, як людина, і носить ошатний одяг. Звісно, це викликає цікавість у Аліси, тому вона намагається наздогнати тварину і провалюється у кролячу нору, що відкриває їй великий і дивний світ – Країну Чудес.

Фільм отримав велику популярність, а тому його продовжили на другу частину. «Аліса в Задзеркаллі» вийшов на екрани у 2016 році та є на багатьох стрімінгових платформах, як-от SWEET.TV.