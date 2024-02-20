У травні в Рівному вперше проведуть фінал Кубка України з футболу

Виконавчий комітет Української асоціації футболу затвердив міський стадіон Рівного «Авангард», як місце проведення фіналу Кубка України з футболу сезону 2023/2024, що відбудеться 15 травня 2024 року. Про це повідомила прес-служба УАФ 20 лютого.

Змагання за Кубок України продовжують чотири клуби. Півфінальні матчі відбудуться на початку квітня: донецький «Шахтар» зутрінеться з одеським «Чорноморцем», а житомирське «Полісся» – з полтавською «Ворсклою».

«Авангард» – багатофункціональний стадіон у Рівному, який використовують для проведення футбольних матчів і легкоатлетичних змагань. Домашня арена місцевого футбольного клубу «Верес».

Додамо, що в останні роки УАФ намагається розширювати географію проведення топ-матчів в Україні. Зокрема, раніше, окрім Києва, фінал Кубка України приймали Запоріжжя, Дніпро, Харків, Львів, Полтава, Суми та Тернопіль, який приймав останній фінал Кубка у 2021 році. У 2022 році фінал не проводили через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а у сезоні 2022-2023 взагалі не проводили розіграш Кубка України.