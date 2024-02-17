Минулого року спортсмен встановив світовий юніорський рекорд із плавання

21-річний українець Владислав Бухов уперше став чемпіоном світу з плавання. Спортсмен виборов золоту медаль із результатом 21,44 секунди на дистанції у 50 метрів вільним стилем, повідомило у суботу, 17 лютого, «Суспільне Спорт».

Уродженець Донецька випередив чинного чемпіона з плавання, австралійця Камерона Макевоя, на 00,1 секунди та став чемпіоном світу з плавання. Змагання проводилися у катарській Досі.

Владислав Бухов виграв змагання на дистанції 50 м із результатом 21,44 секунди. Друге місце посів Макевой (21,45 секунди), третє – британець Бенджамін Прауд (21,53 секунди).

CM (50M) - ‍♂️ 50M NAGE LIBRE



Vladyslav Bukhov 21.44

Cameron McEvoy 21.45

Benjamin Proud 21.53



Bukhov est le premier ukrainien titré et médaillé sur 50m nage libre aux championnats du monde ! #AQUADoha2024 #Natation pic.twitter.com/XkL9fwkEYL — MR.CARTER (@NelsonCarterJr) February 17, 2024

Український спортсмен вперше за історію незалежної України став чемпіоном світу з плавання на 50 м вільним стилем. Зазначається, що у 2020 році Владислав Бухов встановив світовий рекорд в юніорській категорії на дистанції 50 метрів батерфляєм.

Перемога 21-річного плавця стала восьмою перемогою України у фіналах чемпіонатів світу з плавання. З 2007 року жоден український спортсмен зміг вибороти золото у чемпіонатах світу з плавання у будь-якій категорії.

Зазначимо, востаннє у 50-метрівці брасом золото на чемпіонаті світу Україні приніс спортсмен Олег Лісогор. Найбільше золотих медалей Україні виборола плавчиня Яна Клочкова, яка за 2001 та 2003 роки сумарно виграла чотири чемпіонати світу у категорії «комплексне плавання».