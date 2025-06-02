Міністр освіти Фінляндії Андерс Адлеркройц (ліворуч) та міністр освіти України Оксен Лісовий

Фінляндія планує інвестувати до 20 млн євро у реформу старшої профільної школи в Україні. Міністр освіти України Оксен Лісовий повідомив, що наприкінці травня 2025 року сторони підписали міжурядову угоду, яка є першим кроком до впровадження цієї ініціативи.

«Фінська сторона інвестує до 20 млн євро у створення якісної академічної освіти для учнів старшої школи – ці кошти отримає Україна для впровадження реформи. Ініціатива передбачає розроблення сучасних навчальних програм, професійний розвиток вчителів, упровадження травма-інформованого підходу та зміцнення управлінської спроможності громад. Особливий акцент – на забезпеченні рівного доступу до якісної освіти для всіх учнів, зокрема тих, хто опинився у вразливій ситуації», – повідомив Оксен Лісовий.

Передбачено, що програму реалізовуватимуть протягом 2025-2029 років. Міністр освіти нагадав, що цьогоріч заклади отримають майже 500 млн грн для підготовки до реформи старшої школи. Гроші скерують на облаштування сучасних кабінетів, придбання обладнання, меблів, підготовку педагогів.

Раніше Міністерство освіти і науки України спростувало найпоширеніший міф та відповіло на основні питання про реформу старшої школи. Чи справді в Україні закриватимуть гімназії та початкові школи? Чи зможуть діти проводжувати навчання у своїй школі? Навіщо виділяти старші класи?