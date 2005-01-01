ФК «Львів» отримав атестат для участі в Прем’єр-лізі

ФК «Львів» виступатиме в УПЛ

Футбольний клуб «Львів» наступний сезон офіційно проведе в Українській прем’єр-лізі. Клуб отримав необхідний атестат під час загальних зборів учасників УПЛ.

Одне з головних питань – стадіон, на якому гратиме ФК «Львів». Згідно регламенту, поле повинно бути з підігрівом, місткість трибун – 5 тис., а також відповідне освітлення для трансляції матчів. У Львові відповідним нормам відповідають два стадіони – «Україна» та «Арена Львів». На першому грають «Карпати», а на другому у минулому сезоні виступав НК «Верес».

У коментарі ZAXID.NET у клубі не зуміли поки відповісти щодо домашнього стадіону для команди, заявивши, що це питання вирішує керівництво клубу, яке перебуває на зборах УПЛ у Києві. Варто зазначити, що без підтвердження стадіону, клуб не отримав би атестат.

Нагадаємо, у травні 2018 року відбувся «обмін», за яким місце НК «Верес» у Прем’єр-лізі зайняв ФК «Львів», у той час як рівненська команда перейшла у Другу лігу, де виступали львів’яни.