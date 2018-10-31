ФК «Львів» вийшов у чвертьфінал Кубка України

У матчі 1/8 фіналу Кубка України ФК «Львів» грав на виїзді проти «Гірника» з Кривого Рогу.

Єдиний гол у цьому матчі наприкінці зустрічі приніс перемогу львівській команді. Відзначитися вдалося на 80-ій хвилині. Під час атаки Борзенко прострелив на Аугусту, і гравець пробивав з гострого кута, але з близької відстані. З його ударом Кучер справився, а от добивання від Араужо було влучним.

Гірник – Львів 0:1

Гол: Араужо, 80

ФК «Львів» виходить у чвертьфінал Кубка України. Свого суперника «містяни» дізнаються у п’ятницю, 2 листопада, коли відбудеться жеребкування. Матчі 1/4 фіналу відбудуться вже 3 квітня 2019 року.