ФК «Львів» сенсаційно обіграв «Динамо» у Києві

«Динамо» поступилося «Львову» на власному полі

У матчі 13-го туру УПЛ ФК «Львів» гостював у Києві у «Динамо». І неочікувано святкував перемогу.

До цього матчу «Динамо» мало шість перемог поспіль. Тож намагалося продовжити свою серію, зважаючи, що «Шахтар» напередодні виграв у «Арсеналу» і збільшив свій відрив до п’яти очок у турнірній таблиці. Саме ці команди («Шахтар» та «Динамо») зустрінуться у наступному матчі чемпіонату у Харкові. У випадку перемоги над «Львовом та звитяги над «гірниками», «Динамо» могло б вийти у лідери. Та не склалося.

«Динамо» з початку матчу захопило ініціативу і почало тиснути на ворота Бандури. Активними були Циганков та Вербіч. Перший «назбирав» на собі чимало фолів, за які гравці «містян» отримали жовті картки. Загалом до кінця матчу їх було аж дев’ять, тож без вилучення не обійшлося.

За весь матч «Львів» завдав єдиного удару в площину воріт «Динамо». Але якраз цей удар і став результативним. Лукас Тейлор на 21-ій хвилині втік від захисників «Динамо» та з гострого кута пробив по воротах Бойка. М’яч влетів у дальній кут.

Зважаючи на те, що гол «Динамо» пропустило ще на 21-ій хвилині, то кияни мали чимало часу, щоб відігратися. Вони посилили тиск на ворота гостей, удари завдавалися раз за разом (16 ударів за матч, однак лише чотири з них у площину воріт). Та надійно діяв воротар Бандура, його підстраховували захисники.

Відверто, і до забитого голу, і після «Львів» мало атакував. На початку другого тайму «Динамо» взагалі затисло гостей у їх штрафному майданчику. Тож все, що залишалося гравцям «Львова» – виносити м’яч чим подалі від власних воріт. Ця тактика спрацювала. «Львів» сенсаційно відстояв переможний рахунок і піднявся на п’яту сходинку турнірної таблиці. «Динамо» відпустило від себе «Шахтар» на п’ять очок.

Динамо – Львів 0:1

Гол: Тейлор, 21

Вилучення: Сабіно, 90+4 (Львів)