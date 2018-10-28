Львівські «Леви» вперше завоювали срібло чемпіонату з американського футболу. Фото дня

Львів'яни не змогли стримати київських «Патріотів»

У неділю, 28 жовтня, у Львові на стадіоні СКА відбувся фінальний матч чемпіонату України з американського футболу між львівськими «Левами» і київськими «Патріотами». Матч завершився з рахунком 6:44 на користь киян. Львівська команда вперше у своїй історії вийшла до фіналу чемпіонату і, відповідно, вперше виборола срібні нагороди.

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