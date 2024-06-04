Очікується підписання договору купівлі-продажу

У травні в системі електронних торгів Prozorro.Sales відбувся аукціон з продажу державного майна – будівель і споруд площею 2640 м2 у смт Славське на вул. Рожаночка. Стартова ціна лоту становила 212 тис. грн. Переможець зголосився заплатити 8,047 млн грн.

Хоча на сторінці аукціону вказано, що лот виставляється на торги вперше, це вже були треті торги з продажу цих будівель, що перебувають на балансі філії «Славське лісове господарство» ДП «Ліси України».

Згідно з класифікатором, це промислові, заводські і фабричні будівлі та їх частини. До складу лоту входять складські приміщення, автозаправна станція, гаражні бокси, ремонтна майстерня, водонапірна башта, адміністративне приміщення, а на фото лоту також видно цистерни і металобрухт. Площа земельної ділянки, на якій розташовані будівлі, в описі до лоту не вказана.

Першого разу аукціон оголошували у грудні 2023 року зі стартовою ціною 220 тис. грн, але тоді торги не відбулися. Учасники, які запропонували 19,55 млн грн і 19,55 млн та одну гривню були дискваліфіковані: переможець не оплатив ціну лоту упродовж встановлених законодавством 20-ти днів, а наступний у черзі учасник не підписав протокол торгів.

Другі торги відбулися 7 лютого 2024 року. Стартова ціна становила 110 тис. грн. Найбільшу ціну за лот запропонувало ТОВ «Кросс Прайм» – 14,5 млн грн. Ціна лоту під час торгів зросла майже у 132 рази. ТОВ «Кросс Прайм» також було учасником перших торгів у грудні, тоді воно запропонувало за лот майже утричі менше – 5,1 млн грн.

Утім, результати других торгів також не затвердили. Окрім того, з’ясувалося, що ТОВ «Кросс-Прайм» зареєстроване фігурантом журналістських розслідувань Юрієм Деревацьким, який масово створював фірми і продавав їх. Згодом ці фірми брали участь у недобросовісних тендерах, зокрема, від Міноборони. І ТОВ «Кросс-Прайм» також було серед них.

На третіх торгах за лот у травні 2024 року було 10 учасників зі Львівщини та Київщини. Переможцем стало Славське комунальне водоканалізаційне підприємство, що запропонувало за лот 8,047 млн грн. Зараз очікується підписання договору між ФДМУ та Славським КВП.

Директором Славського КВП є Іван Сікач, який фігурує у кримінальній справі про забруднення земель. Ідеться про скандальну історію з полігоном ТПВ у Славську, куди, попри заборону використання, комунальники упродовж чотирьох років незаконно вивозили сміття. Прокуратура вимагала, щоб Івана Сікача відсторонили від виконання обов’язків директора комунального підприємства, але суд не задовольнив відповідний позов. Наступне судове засідання у кримінальній справі про забруднення земель у Славську відбудеться у липні.