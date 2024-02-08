Серед будівель - АЗС, гаражі, майстерня, офіс та інші приміщення

У середу, 7 лютого, регіональне управління Фонду держмайна провело аукціон з продажу промислових приміщень на вул. Рожаночка у курортному Славську на Львівщині. Стартова ціна лоту становила 110 тис. грн, за нього змагалися 17 учасників, а найбільшу суму – 14,5 млн грн – запропонувало ТОВ «Кросс Прайм», зареєстроване у Києві.

Про лот

ФДМУ повторно виставив на продаж будівлі загальною площею 2640 м2 на вул. Рожаночка, 6 в смт Славське. Згідно з класифікатором, це промислові, заводські і фабричні будівлі та їх частини. До складу лоту входять складські приміщення, автозаправна станція, гаражні бокси, ремонтна майстерня, водонапірна башта, адміністративне приміщення, а на фото лоту також видно цистерни і металобрухт. Площа земельної ділянки, на якій розташовані будівлі, в описі до лоту не вказана.

Балансоутримувачем будівель є філія «Славське лісове господарство» ДП «Ліси України». Це була друга спроба ФДМУ продати будівлі. Першого разу аукціон оголошували у грудні 2023 року зі стартовою ціною 220 тис. грн, але тоді торги не відбулися. Учасники, які запропонували 19,55 млн грн і 19,55 млн та одну гривню були дискваліфіковані: переможець не оплатив ціну лоту упродовж встановлених законодавством 20-ти днів, а наступний у черзі учасник не підписав протокол торгів.

Про переможця

Найбільшу ціну за лот 7 лютого запропонувало ТОВ «Кросс Прайм» – 14,5 млн грн. Ціна лоту під час торгів зросла майже у 132 рази.

Загалом в торгах було 17 учасників – підприємств і ФОПів зі Львова та різних регіонів України, що працюють в різних напрямках. ТОВ «Кросс Прайм» також було учасником перших торгів у грудні, тоді воно запропонувало за лот майже утричі менше – 5,1 млн грн.

ТОВ «Кросс Прайм» зареєстроване у Києві. Його власником зазначений Валентин Топко, місце проживання якого зареєстроване в м. Олександрівськ Луганської області. Людина з іменем та прізвишем Валентин Топко фігурує у переліку заявників на отримання пільгового іпотечного кредиту для переселенців від Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

Валентин Топко став власником ТОВ «Кросс Прайм» у січні 2023 року. За рік фірма, згідно з даними системи YouControl, не показала жодних доходів. Засновником фірми був Юрій Деревецький, який займається створенням і продажем фірм «під ключ».

Юрій Деревецький неодноразово згадувався у ЗМІ, адже створені і продані ним фірми ставали фігурантами недоброчесних тендерів на закупівлі, наприклад, приладів нічного бачення, палива тощо. Окремо ЗМІ писали про створення Юрієм Деревецьким і його компаньйоном Олександром Терлецьким фірм під тендери.

Діяльністю ТОВ «Кросс Прайм» під час заснування зазначалась інформаційна діяльність та консультування. Тепер серед основних КВЕДів фірми – постачання готових страв, оптова торгівля овочами і фруктами, а також рибою, молюсками і ракоподібними, діяльність ресторанів.

Про конкурента

Якщо з тої чи іншої причини пропозиція ТОВ «Кросс Прайм» в аукціоні буде відхилена, переможцем може стати ТОВ «Петексперт». Це, за даними системи YouControl, фірма львів’янина Павла Зайця, що займається продажем кормів для тварин на у двох влансих інтернет-магазинах. Також фірма постачає корми для службових собак державним правоохоронним структурам.