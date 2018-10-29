Фонд держмайна продав львівський дослідний завод «Хвиля» за 60 млн грн

Під час аукціону вартість заводу зросла у п'ять разів

ЕкономікаКатерина Родак, 29 жовтня14872

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Фонд держмайна продав львівський дослідний завод «Хвиля» за 60 млн грн
фото ФДМУ
За радянських часів на заводі «Хвиля» проектували та виготовляли технічне устаткування

Фонд державного майна України продав львівський дослідний завод «Хвиля», що на вул. Науковій, 7 у Львові за 60 млн грн. Про продаж заводу, що перебував у державній власності, стало відомо з системи Prozorro.Продажі.

До комплексу заводу «Хвиля» входять 23 будівлі на вул. Науковій, 7 у Львові (3,2 га) та ще 27 будівель у селі Новий Яричів, що у Кам’янко-Бузькому районі (13 га). Зокрема, у Львові це складально-монтажний корпус, насосна станція, адміністративні будівлі та незавершене будівництво.

Початкова ціна заводу складала 12,6 млн грн. В торгах взяли учать сім компаній, перемогло ТзОВ «Західний торгівельний ресурс». Ця фірма викупила завод за 60 млн грн, що у п’ять разів більше, ніж його початкова вартість.

Найближчим часом Фонд державного майна укладе договір про купівлю-продаж цього заводу.

У ТзОВ «Західний торгівельний ресурс» ZAXID.NET відмовились розповідати про подальші плани стосовно викуплених приміщень. Водночас бухгалтер фірми Володимир, який не назвав свого прізвища, у телефонному коментарі повідомив, що відновлювати діяльність дослідного заводу не будуть. «Це нецільово. Технології пішли сильно вперед, краще поставити щось нове і робити щось нове», - сказав він.

На сайті Фонду держмайна вказано, що ДП «Дослідний завод «Хвиля» займався проектуванням та монтажем систем керування технологічними процесами, виробництвом апаратури та техніки.

Згідно даних бізнес-платформи YouControl, власницею ТзОВ «Західний торгівельний ресурс» зі статутним капіталом 1000 грн, є львів’янка Діана Шевчук. Керівницею фірми є Марія Шевчук. Головним видом діяльності фірми є оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами.

Нагадаємо, згідно нового закону про приватизацію Фонд держмайна виставить на продаж ще близько десяти малих підприємств у Львові.

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