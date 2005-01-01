На Львівщині на приватизацію виставлять новороздільську «Сірку» та львівський завод «Хвиля»

Майновий комплекс дослідного заводу «Хвиля» у Львові виставлять на приватизацію

Фонд державного майна України затвердив переліки об’єктів малої приватизації, що підлягають продажу у 2018 році за новим законом про приватизацію. Про це йдеться у наказі ФДМУ від 27 березня.

Зокрема, Регіональне відділення ФДМУ у Львівській області має виставити на приватизацію державні пакети акцій у шести підприємствах: 100% акцій Новороздільського гірничо-хімічного підприємства «Сірка»; 99,6% ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» у м. Червоноград; 57,38% Львівського заводу «Автонавантажувач» у Львові; 24,7% Перемишлянського приладобудівного заводу «Модуль»; 24% у ТОВ «НВК мале підприємство «Боррікс» у м. Борислав; та 6,37% ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал».

Перелік державних пакетів акцій, які виставлять на приватизацію на Львівщині у 2018 році

Також на приватизацію виставлять єдиний майновий комплекс «Дослідного заводу «Хвиля», що на вул. Науковій, 7 у Львові та цех з переробки деревини та виготовлення тарної заготовки ДП «Укрвуглереструктуризація» у Червонограді.

У переліку об’єктів незавершеного будівництва, які виставлять на приватизацію, на Львівщині є сім: центральна заводська лікарня та очисні споруди на території Роздільського ДГХП «Сірка» у Новому Роздолі, два цехи з виробництва рідкого аміаку у Новому Роздолі, гуртожиток готельного типу на 110 місць з їдальнею у смт. Магерів у Жовківському районі та базу відпочинку у смт. Східниця.

Також на приватизацію виставлять один об’єкт соціально-культурного призначення – базу відпочинку «Гребенів» автотранспортного підприємства «Західводбуд» у Сколівському районі.

Крім цього мають намір приватизувати 12 нежитлових приміщень у Самборі, Старому Самборі, Червонограді, Перемишлянах, Яворів.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла новий закон «Про приватизацію державного та комунального майна» 18 січня 2018 року. 2 березня його підписав президент.