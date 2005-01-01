Уряд затвердив приватизацію майже 600 держпідприємств

Фонд державного майна (ФДМ) затвердив перелік малих та середніх державних підприємств, які планують приватизувати до кінця року. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив в. о. голови Фонду держмайна Віталій Трубанов.
Відповідно до наказу, до переліку малої приватизації у 2018 році внесено 600 об'єктів. Серед них не лише цільні підприємницькі комплекси, але й державні частки у підприємствах зі спільною формою власності, окреме майно, що належить державі та об'єкти незавершеного будівництва.
«У переліку підприємств, зокрема, акції ПАТ «Львівський завод «Автонавантажувач», ПрАТ «Новороздільське гірничо-хімічне підприємство «Сірка», ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство», ПАТ «Індустріальна скляна компанія», ПАТ «Машинобудівний завод «Аметист», ПАТ «Тернопільський завод «Оріон», - написав Трубанов.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав закон про приватизацію, яким забороняється громадянам РФ приватизовувати українські державні підприємства.
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