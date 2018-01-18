Україна заборонила росіянам купувати державні підприємства

Заборону запровадили, бо РФ визнано в Україні державою-агресором

Верховна Рада заборонила юридичним та фізичним особам-резидентам країни-агресора брати участь у приватизації в Україні. Таку правку декількох фракцій ухвалив парламент, голосуючи за закон про приватизацію державного майна, пише «Українська правда».

Перед голосуванням доповідач закону Андрій Іванчук зачитав загальну поправку до ст.8, згідно з якою не можуть бути покупцями об’єктів приватизації «юридичні особи, бенефіціари-власники 10% і більше акцій підприємств, які є резидентом держави, визнаної Кабінетом міністрів і ВР державою-агресором».

«Вказане положення не застосується до юридичних осіб, акції яких допущені до торгівлі іноземними фондовими біржами за переліком Кабміну, окрім юридичних осіб, які є резидентами держави-агресора та фізичні особи-громадяни та/або резиденти держави, визнаної ВР державою агресором», - зачитав формулювання Іванчук.

Як повідомляв ZAXID.NET, Верховна Рада на ранковому засіданні в четвер ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект №7066 про приватизацію державного майна, який є однією з вимог Міжнародного валютного фонду.

Закон повинен замінити сім нормативно-правових актів, що регулюють продаж державного майна, і покликаний значно спростити цю процедуру.

Як писав ZAXID.NET, Верховна Рада своєю постановою 27 січня 2015 року визнала Росію державою-агресором.