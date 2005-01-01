Верховна Рада ухвалила новий закон про приватизацію

Верховна Рада ухвалила закон про приватизацію

Верховна Рада у четвер, 18 січня, прийняла закон № 7066 «Про приватизацію державного та комунального майна». За це проголосували 266 народних депутатів.

«Це питання має безпосередній вплив на національну економіку», – заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

За його словами, державні підприємства на сьогодні – найбільший сектор корупції.

«Ми їх запускаємо, люди отримують роботу, Україна отримує конкурентний продукт. Або все залишаємо як є. А як є – неефективно», – зазначив Гройсман.

У документі йдеться, що перелік об’єктів великої приватизації затверджуватиме Кабмін за поданням Фонду державного майна України; перелік об’єктів малої приватизації – Фонд держмайна; комунальної власності – місцеві ради.

Об'єкти малої приватизації мають намір продавати виключно на електронних аукціонах у системі ProZorro.

Для об’єктів великої приватизації також передбачили єдиний алгоритм продажу, – проводитимуть аукціони із залученням інвестиційного радника із числа найбільших інвестиційних банків світу. Самих інвестиційних радників попередньо вибиратимуть на відкритий конкурсах.

За інформацією Мінекономрозвитку, інвестиційний радник збиратиме інформацію про об’єкт, готуватиме інформаційний пакет, визначатиме попит на об’єкт приватизації, шукатиме зацікавлених покупців і на основі цього встановлюватиме стартову ціну для аукціону. Свою пропозицію він направлятиме на затвердження уряду. Якщо інвестиційного радника відібрати не вдасться, стартову ціну для об’єкту великої приватизації визначатиме аукціонна комісія на основі оцінки.

Переваги нового законопроекту щодо приватизації (натисніть для збільшення)

Стартовою ціною для об’єктів малої приватизації буде їх балансова вартість (вартість активів), якщо вона існує і не дорівнює 0. Якщо балансову вартість об’єкту визначити неможливо, стартова ціна буде встановлюватися на підставі оцінки.

Прийнятий законопроект розширив перелік об'єктів, які не можна приватизувати – до нього віднесли державні медустанови і установи освіти.

Контролювати здійснення приватизації буде Спеціальна контрольна комісія ВР з питань приватизації.

«Це справжній прорив, завдяки якому в Україні відкриваються реальні можливості для інвестування, посилюється захист інвесторів, а також стимулюється економічне зростання. Тепер Україна стає набагато більш цікавим місцем для інвестицій… Наступним кроком має стати початок великої приватизації та залучення іноземних інвестицій уже цього року», – зазначили в Офісі національної інвестиційної ради.

Нагадаємо, група підприємств, які уряд пропонує приватизувати у довгостроковій перспективі, визначена у стратегічному баченні Уряду щодо поводження з державними підприємствами «triage».