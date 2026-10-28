Аукціон планують провести 12 листопада

Фонд державного майна України виставив на онлайн-аукціон державний пакет акцій ПрАТ «Чернівецький радіотехнічний завод». Про це повідомили на сторінці Чернівецької облради у фейсбуці. На продаж виставили 21,5239% статутного капіталу підприємства.

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Чернівецький радіотехнічний завод розташований на вул. Хотинській, 41. За даними Фонду держмайна, земельна ділянка становить 9,18 га. На ній розташовані близько 10 корпусів, градирня, прохідна, склад газових балонів, залізнична колія, резервуар, розвантажувальна рампа, естакада, майданчик для стоянки авто, трансформаторна підстанція, дві насосні станції та технічні приміщення.

Розмір статутного капіталу товариства – 66,458 млн грн. Активи станом на 2026 рік – 31,88 млн грн. Основний вид діяльності підприємства – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Приміщення на території заводу орендують 53 підприємці. З 2023 року ПрАТ заробило понад 63 млн грн.

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На підприємстві зараз працюють 18 людей. Станом на червень 2026 року товариство має заборгованість у розмірі 1,96 млн грн. Зокрема, це борги:

із заробітної плати – 108,9 тис. грн;

перед бюджетом – 1,653 млн грн;

інша кредиторська заборгованість – 204,9 тис. грн.

Стартова ціна пакету акцій – 14,3 млн грн без ПДВ. До 11 листопада всі охочі взяти участь у торгах мають пройти реєстрацію. Сам аукціон планують провести 12 листопада.