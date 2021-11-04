Новий орендар не матиме жодних обмежень щодо цільового призначення об’єкта

Фонд держмайна виставив на аукціон перший об’єкт оренди у Чорнобильській зоні відчуження. Це приміщення адміністративно-побутового корпусу виробничого комплексу «Вектор». Про це повідомляється на сторінці ФДМУ.

Торги заплановані на 19 листопада. Стартова ціна складає 4,2 тис. грн на місяць. Переможець отримає у користування нерухомість загальною площею 82 м² на центральній вулиці Чорнобиля.

«Новий орендар не матиме жодних обмежень щодо цільового призначення об’єкта, а також його суборенди. Ці умови разом з унікальною локацією приміщень можуть суттєво вплинути на конкуренцію під час аукціону та остаточну вартість», – йдеться у повідомленні.

У серпні повідомлялося, що у Чорнобильській зоні відчуження планують відновити ряд туристичних обʼєктів. Цього року на програму відновлення занедбаних споруд, але не в плані відродження виробництва, а здебільшого для реорганізації в культурні та туристичні об’єкти.

Чорнобиля виділили 30 млн грн.

Як інформував ZAXID.NET, Фонд держмайна продав завод «Більшовик» у Києві за 1,4 млрд грн. Це перший об’єкт великої приватизації за останні 15 років