Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) звернувся до Національної поліції з проханням вивчити діяльність компанії-тезки ТОВ «Фінансова компанія «Фонд гарантування вкладів» і вжити відповідних заходів з метою запобігання вчиненню можливих шахрайських дій. Крім того, ФГВФО закликав Міністерство юстиції перевірити правомірність реєстрації компанії під такою назвою.

У понеділок, 26 липня, ФГВФО опублікував повідомлення, в якому наголосив, що не має жодного відношення до діяльності ТОВ «Фінансова компанія «Фонд гарантування вкладів» (зареєстрована 25.03.2021, код ЄДРПОУ 44085785).

«Закликаємо усіх бути уважними при укладенні різного роду угод із вказаною фінкомпанією. З відкритих даних Єдиного держреєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомо, що ТОВ “ФК “Фонд гарантування вкладів” до видів своєї діяльності, крім “будівництво житлових і нежитлових будівель”, віднесло, зокрема, і “інші види грошового посередництва”, “інші види кредитування”, “надання інших фінансових послуг”. Спорідненість сфер діяльності та схожість назв можуть вводити в оману клієнтів фінкомпанії», – заявили у прес-службі Фонду.

ФГВФО повідомив, що направив лист-звернення до компанії-двійника з вимогою змінити назву, а також до Міністерства юстиції із запитом вивчити правомірність проведення реєстраційних дій щодо компанії. Крім того, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб пригрозив судовим позовом у разі, якщо ситуація не зміниться.

Також у ФГВФО наголосили, що серед засновників його тезки є колишні недобросовісні позичальники одного з банків, що перебувають у процесі ліквідації, термін прострочки за договорами яких, на момент продажу, становив близько 10 років.

Що таке Фонд гарантування вкладів фізичних осіб-підприємців

Це установа, яка забезпечує функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку. Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

Учасниками ФГВФО є всі банки, які працюють в Україні, за винятком «Ощадбанку». Там гарантом вкладів є держава.