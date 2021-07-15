Затримання провели після того, як підозрювані спробували вивезти муміфіковане тіло на кремацію

Працівники Нацполіції затримали в Києві групу осіб, яких підозрюють в спробі незаконного заволодіння квартирою покійного пенсіонера. Про це повідомили у поліції Київської області.

Зловмисники намагалися заволодіти однокімнатною квартирою на вулиці Олени Теліги, яка належала самотньому чоловіку 1932 року народження. Слідство встановило, що змовники через свої зв'язки дізналися, що власник житла не сплачує комунальні платежі та не виходить на зв'язок. Вони проникли до помешкання, де виявили мертвого чоловіка. Це сталося не пізніше січня 2021 року.

Після цього підозрювані нібито підробили договір купівлі-продажу квартири, датували його 2010 роком і нібито завірили нотаріусом, яка на цей час уже померла.

Весь цей час муміфіковане тіло господаря залишалось в квартирі.

«Здійснивши оборудку з нерухомістю, зловмисники вирішили позбутися тіла шляхом таємного переміщення з квартири до крематорію для спалення. Для цього учасники групи планували використати підроблене свідоцтво про смерть, відповідно до якого вказаний чоловік помер нібито 4 липня 2021 року», – повідомили в прокуратурі Київщини.

відео Нацполіції

Для вивезення тіла знайшли людей, які за тисячу доларів погодилися вивезти тіло на спалення. Після цього поліція затримала перевізників та провела обшуки у фігурантів оборудки.

«Встановлено, що до складу групи входили: 45-річний мешканець Київщини, який має право на здійснення адвокатської діяльності, наразі є підсудним у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом шахрайського заволодіння квартирою, розташованою у центрі столиці; 35-річний киянин – підсудний за фактом скоєння крадіжки з проникненням, а також – так звані «чорні нотаріуси» та окремі впливові кримінальні особи», – розповіли у поліції.