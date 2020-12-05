Вбитий музикант Олександр Дерев’янко давав уроки музики у своїй квартирі

У Києві двоє чоловіків задушили 65-річного музиканта й аранжувальника Олександра Дерев’янка, з метою заволодіти його майном, у тому числі – двома квартирами. Чоловік зник 22 листопада, а його тіло знайшли 5 грудня в одному з гаражів у Київській області.

Як повідомила Київська міська прокуратура, двоє чоловіків 1985 та 1989 року народження з метою заволодіння грошима, двома квартирами та іншими матеріальними цінностями 65-річного самотнього киянина розробили план його вбивства.

«22.11.2020 зловмисники, перебуваючи у квартирі потерпілого у будинку по вул. І. Мазепи, де він давав уроки музики, нанесли йому тілесні ушкодження, після чого удушили. Вчинивши вбивство, підозрювані заволоділи правовстановлюючими документами на квартири, які належать потерпілому. Надалі, з метою приховування слідів злочину, обмотали тіло вбитого чоловіка поліетиленовими пакетами, ковдрою, картоном та іншими речами, та вивезли до одного з гаражних кооперативів у Київській області. Там, у підвальному приміщенні, нападники мали намір сховати тіло, заливши бетоном», – розповіли у прокуратурі.

Поліцейські провели низку оперативно-розшукових заходів і затримали підозрюваних у вбивстві. Їм загрожує ув’язнення на 15 років або довічне ув’язнення.

Прокуратура не повідомила імені вбитого, однак низка ЗМІ повідомили, що йдеться про Олександра Дерев’янка, якого його колеги називали музикантом і аранжувальником. Зокрема, як пише «Українська правда», про те, що Дерев'янко не виходить на зв'язок ще 27 листопада заявили учні, яких він навчав музики. Тоді поліцейські відкрили квартиру і знайшли записку, встромлену у двері, де було написано, що він нібито поїхав у відрядження.

Востаннє Дерев’янка бачили в лікарні, куди його доставили 22 листопада, однак того ж дня він пішов звідти у невідомому напрямку і припинив відповідати на дзвінки.