Вбивство трапилось 21 червня

Поліцейські повідомили про підозри двом львів'янам, яких підозрюють у вбивстві колишнього сільського голови Миклашева Михайла Пугача та катуванні його дружини. Вбивство трапилось 21 червня, втім про підозру львів'янам повідомили 3 грудня.

Двоє мешканців Львова віком 26 та 29 років близько другої години ночі увірвались у приватний будинок 63-річного Михайла Пугача, де він проживав разом із 56-річною дружиною. Нападники зв’язали та жорстоко побили господарів, вкрали гроші та ювелірні прикраси, після чого втекли. Михайло Пугач від отриманих травм помер на місці, а його дружину госпіталізували до лікарні.

30 червня одного підозрюваного затримали у Львові, іншого – на Закарпатті. Під час досудового розслідування правоохоронці з'ясували, що зловмисники причетні ще до шести особливо важких злочинів, зокрема крадіжок, розбоїв та викрадення зброї, вчинених на території Львівської, Тернопільської та Рівненської областей.

3 грудня затриманим повідомили про підозри за п. п. 6,12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 3,4 ст. 187 (розбій), ч. 3 ст. 185 (крадіжка), ч. 2 ст. 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї) та ч. 5 ст. 27 – ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 187 (пособництво у готуванні вчинення розбою та насильство) ККУ. Якщо їх провину доведуть, нападникам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. За рішенням суду вони перебувають під вартою, триває досудове розслідування.

Зазначимо, що Михайло Пугач був сільським головою Миклашева 15 років (2001 – 2016 роки). У 2013 році його судили за хабарництво. Пустомитівський райсуд визнав, що він, будучи сільським головою, вимагав та отримав хабар за виділення землі під індивідуальне будівництво. Йому присудили два роки іспитового терміну. Село Миклашів розташоване всього за 3,5 км від Львова, у ньому проживає трохи більше тисячі людей.