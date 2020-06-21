У приватному будинку біля Львова жорстоко вбили колишнього сільського голову

Нападники зв’язали і жорстоко побили господарів, забрали гроші та ювелірні вироби, після чого втекли

Вночі у неділю, 21 червня, у селі Миклашів, що під Львовом, троє невідомих вчинили розбійний напад на будинок колишнього сільського голови та жорстоко побили його з дружиною. Унаслідок отриманих травм 62-річний чоловік помер на місці.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, 21 червня приблизно о 06:00 вони отримали інформацію про те, що скоєно розбійний напад в одному з сіл Пустомитівського району. Як встановили правоохоронці близько 02:00 троє невідомих у масках увірвалися в будинок, де перебували жінка та чоловік віком 56 та 62 роки.

Вночі 21 червня троє невідомих у масках увірвалися в будинок колишнього сільського голови Миклашева

Нападники зв’язали і жорстоко побили господарів, забрали гроші та ювелірні вироби, після чого втекли. Від отриманих травм чоловік помер на місці події. Потерпілій жінці медики надали необхідну допомогу. Поліція не розголошує, де саме трапилось вбивство, однак за даними депутата ЛМР Ігоря Зінкевича, вбитий є колишнім сільським головою села Миклашів, де і трапилось вбивство.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальні провадження за п.6 п12 ч 2 ст.115 (умисне вбивство) та ч.4 ст.187 (розбій) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей - довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Поліцейські розшукують нападників, яким вдалось втекти з місця події. Усіх, хто має будь-яку інформацію про обставини вбивства, просять телефонувати на 102.

Нагадаємо, що на початку червня у Львові вчинили розбійний напад на будинок родини гендиректора «ТРК Люкс» Романа Андрейка. Вони силою намагалися змусити розказати про гроші у будинку, але жінці, яка у той час була одна в будинку, вдалося натиснути «тривожну кнопку» і викликати поліцію. Наряд приїхав швидко, але грабіжники встигли втекти, побачивши патрульний автомобіль.

Згодом невідомі також вчинили напад на будинок гендиректора львівського телеканалу НТА Романа Любицького. Зловмисники розбили вікно у запаркованому в дворі Volkswagen та намагалися викрасти з машини майно.