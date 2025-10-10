Злочинці розбили вікно і пролізли в дім війта

Суд виніс вирок у справі вбивства колишнього сільського голови Миклашева 62-річного Михайла Пугача. Двох львівʼян визнали винними у вбивстві та розбої і призначили термін увʼязнення. Про це 10 жовтня повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

34-річного підсудного засудили за умисне вбивство, розбої, крадіжку та викрадення вогнепальної зброї. Він відбуватиме призначене судом покарання довічно. Його майно конфіскували.

Його 31-річного спільника кваліфікували як пособника під час приготування до вчинення розбою, визнали винним у розбоях, крадіжці та викраденні вогнепальної зброї. Його засудили до 9 років 1 місяця 2 днів позбавлення волі з конфіскацією майна.

Окрім самого вбивства, прокурори надали докази причетності підсудних до схеми розбоїв у Рівненській, Тернопільській та Львівській областях впродовж 2017-2020 років. Для проникнення на територію одного будинку вони отруїли собаку. Під час одного з таких нападів злочинці вкрали мисливську зброю та патрони до неї. В своєму арсеналі чоловіки мали пістолет, бити, газовий балончик та скотч.

«Також старший серед зловмисників напав на працівницю обмінника валют, за якою попередньо стежив. Проте потерпілій вдалось вчинити опір та закричати, попри те, що він приставив ніж до її шиї. Її крик зірвав план обвинуваченого щодо викрадення грошей, змусивши його втекти», – розповіли у прокуратурі.

Нагадаємо, колишнього сільського голову Миклашева на Пустомитівщині Михайла Пугача вбили у 2020 році. Злочинці в масках вчинили розбійний напад вночі, розбивши вікна і проникли у помешкання. Вони зв’язали господаря і його дружину та утримували їх у різних кімнатах. Під час катування чоловіка били руками та ногами по всьому тілу. Потерпілий отримав травми, зокрема переломи ребер, від яких помер. Зловмисники забрали гроші, ювелірні вироби, електроніку вартістю понад 700 тис. грн і втекли на автомобілі. Незабаром двох з них затримали. Їхній спільник досі перебуває в розшуку.