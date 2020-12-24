Сергій Кутовий причетний до багатьох важких злочинів у різних областях

Поліція Львівщини оголосила у розшук особливо небезпечного злочинця, причетного до вбивства та шести розбоїв, 41-річного Сергія Кутового. Зокрема, він підозрюється у вбивстві колишнього війта с. Миклашів Михайла Пугача у червні цього року.

У поліції зазначають, що львів’янин Сергій Кутовий причетний і до інших тяжких та особливо тяжких злочинів на Львівщині, Тернопільщині та Рівненщині.

«21 червня 2020 року вночі розшукуваний разом з двома спільниками проникли в будинок у селі Миклашів Пустомитівського району, де проживали 62-річний чоловік та його 56-річна дружина. Вони зв’язали і жорстоко побили господарів, заволоділи грошима та ювелірними виробами, після чого втекли. Від травм чоловік помер на місці події, його дружина отримала тілесні ушкодження», – повідомили в обласній поліції Львівщини.

Двох нападників поліція затримала 30 червня – це львів’яни віком 26 та 29 років. Третій співучасник – Кутовий Сергій Ігорович – переховується від слідства.

Поліцейські просять сповістити будь-яку інформацію, яка допоможе їм у розшуку небезпечного злочинця.