Один із затриманих є громадянином Росії

На Львівщині затримали двох кримінальних авторитетів – організаторів злочинного угруповання, яке займалося викраденням людей та вимаганням грошей. Ще навесні 2019 року учасники банди викрали 31-річного мешканця Пустомитівського району та вимагали викуп у 3700 доларів США. Одного підозрюваного затримали одразу, а ще двоє півтора року переховувалися. Їх затримали лише зараз.

У поліції Львівщини розповіли, що інцидент з викраденням людини трапився у квітні 2019 року на території однієї з автозаправних станцій у Пустомитівському районі. Троє нападників силоміць посадили в автомобіль Volkswagen Golf 31-річного місцевого мешканця та повезли у невідомому напрямку. Погрожуючи фізичною розправою йому та його родичам, вони вимагали в жертви викуп 3700 доларів США.

Один із нападників, 30-річний мешканець Жовківського району, був затриманий правоохоронцями під час одержання частини коштів, які вони вимагали від потерпілого. А двоє його спільників переховувались від слідства та перебували в розшуку.

6 листопада правоохоронці затримали ще одного причетного до злочину – 52-річного мешканця Пустомитівського району, а 24 листопада його спільника – 46-річного жителя Сокальщини. За даними поліції, останні двоє затриманих були організаторами злочинного угруповання, яке займалося вимаганням та викраденням людей. Під час затримання один із фігурантів чинив опір правоохоронцям та намагався втекти.

У СБУ Львівщини повідомили, що один із затриманих кримінальних авторитетів є громадянином Росії. Фігурантам справи вже повідомили підозру за ч.2 ст.189 (вимагання) та ч.2 ст.146 (викрадення людини) ККУ. Їм загрожує позбавлення волі на строк до семи років.