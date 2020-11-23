Поліцейські викрали львів'янина і вимагали 10 тис. доларів

У Києві затримали групу поліцейських, які під виглядом купівлі автомобіля Toyota Land Cruiser незаконно затримали власника авто – 50-річного львів’янина, шантажували його та вимагали як викуп 10 тис. доларів США.

У понеділок, 23 листопада, в департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили про причетність до злочину трьох співробітників Солом’янського управління поліції у Києві.

Двоє оперуповноважених та інспектор з дізнання управління поліції під виглядом покупців автомобіля Toyota Land Cruiser затримали 50-річного мешканця Львова та його знайомого. Власника авто поліцейські звинуватили у тому, що транспортний засіб начебто був ним викрадений. А за непритягнення львів’янина до кримінальної відповідальності поліцейські вимагали 10 тис. доларів США.

Поліцейські під виглядом покупців авто викрали львів'янина

Вони змусили львів'янина зателефонувати братові, аби той привіз частину суми у зазначене ними місце. При цьому зловмисники одягнули на чоловіка кайданки і поїхали забирати гроші. Його знайомого в цей час незаконно утримували в одному з кабінетів Солом’янського управління поліції для підстраховки.

Відтак поліцейські отримали 2 тис. євро, ще 2,5 тис. доларів США власнику авто дозволили передати пізніше. Лише після цього заручників відпустили. В поліції не розголошують прізвище постраждалого львів'янина та рід його діяльності.

За цим фактом ДБР розпочало кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (викрадення людини) та ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди) ККУ. Трьом поліцейським вже вручили підозри. Правоохоронці перевіряють причетність до схеми інших учасників.