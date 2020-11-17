36-річного львів'янина разом з другом побили в центрі Львова

Двоє 36-річних львівських військових волонтерів заявили про напад поліцейських на них у центрі Львова. Чоловіки переконані, що поліцейські, які перебували у цивільному одязі, були нетверезі. Поліція цього випадку не коментує, а постраждалі написали заяву в ДБР.

Інцидент трапився близько опівночі неділі, 15 листопада, на центральній алеї проспекту Свободи у Львові. Двоє ветеранів АТО Андрій Мочурад та Віктор Бараник прогулювались містом. Раптово, за словами Андрія Мочурада, до них почали чіплятися та нецензурно висловлюватись незнайомці.

«Ми та мій побратимом Віктор йшли по проспекту Свободи. Нам назустріч вийшли три молодки спортивної тілобудови. Вони почали перегороджувати нам шлях, ми намагались відійти, але вони мене штовхнули. Далі двоє з них почали на нас кричати, а третій стрибав і махав кулаками, вдарив мене по руках. Його друзі почали кричати, що вони просто п’яні», – розповів ZAXID.NET Андрій Мочурад.

Своєї поведінки, за словами Андрія Мочурада, юнаки не пояснили. Натомість вони продовжували поводитись агресивно і накинулись на чоловіків з кулаками.

«Ми кілька разів попросили їх відійти. Поки я про це говорив, мого друга один з молодиків збив з ніг, виліз на нього зверху і бив руками по голові. Я спробував відтягнути нападника, і в цей момент мені пробили з ноги праву частину обличчя. Я впав на лавку і на мене посипались удари кількох людей, один з них почав мене душили круткою. Я почав втрачати свідомість і вони пішли», – розповідає чоловік.

Обидва чоловіки підвелись і пішли за нападниками, паралельно викликаючи поліцію. Трьох хлопців затримали на площі Ринок і відвезли у Галицький райвідділ поліції.

«У райвідділку я двічі просив, щоб у них взяли аналіз крові на вміст алкоголю і наркотиків, бо мені здалося, що вони були у наркотичному сп'янінні. Цього зроблено не було. Потім з’ясувалось, що це троє працівників поліції, які не були в формі і, маючи при собі посвідчення, його не показали і не представились. У відділку поліції вони почали вихвалятись, що їм нічого не буде, подзвонили родичам, щоб ті їх витягнули», – згадує Андрій Мочурад.

За словами постраждалого чоловіка, медики зафіксували у нього з другом травми середньої тяжкості. Чоловіки написали заяву у поліцію про напад.

«Мені вже дзвонили родичі двох цих молодиків і просили, щоб ми забрали заяву, пропонуючи нам гроші. Але ми вважаємо, що такі люди не мають працювати у правоохоронних органах і мають бути покарані», – каже чоловік.

Андрій Мочурад також назвав імена поліцейських, які напали на нього з другом. Це Цімерман Павло Романович, Вовчик Богдан Тарасович, Остапович Андрій Васильович. Андрій Остапович, згідно з його декларацією на сайті НАЗК, працює у патрульній поліції Чернівецької області. Богдан Вовчик працює у патрульній поліції Ковеля. Павло Ціцерман є курсантом Львівського державного університету внутрішніх справ.

У прес-службі Нацполіції Львівщини відмовились коментувати цю ситуацію. З власних ZAXID.NET стало відомо, що цією справою уже займається Державне бюро розслідувань. Андрій Мочурад також підтвердив, що його з другом уже викликали працівники бюро розслідувань, щоб дати свідчення. На момент виходу цього матеріалу ZAXID.NET не вдалося отримати коментар від ДБР.