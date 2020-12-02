Трьом поліцейським з Тернопільської, Чернівецької та Волинської областей, які у Львові побили двох місцевих ветеранів ООС, 2 грудня оголосили підозру у груповому хуліганстві.

«Встановлено, що 16 листопада цього року троє працівників поліції з Тернопільської, Чернівецької та Волинської областей віком 19-20 років напідпитку у позаробочий час на проспекті Свободи, грубо порушуючи громадський порядок, під час раптового конфлікту заподіяли тілесні ушкодження двом 36-річним чоловікам», — повідомила Львівська обласна прокуратура.

Ця стаття (ч.2 ст.296 КК України) передбачає обмеження волі до 5 років або позбавлення волі до 4 років. Досудове розслідування проводять слідчі Державного бюро розслідувань у Львові. Трьом підозрюваним мають обрати запобіжні заходи.

Нагадаємо, в ніч з 15 на 16 листопада у центрі Львова між перехожими трапилася бійка. Двоє ветеранів та волонтерів Андрій Мочурад та Віктор Баранник заявили, що троє невідомих чоловіків безпідставно напали на них і почали бити. Коли нападників доставили до Галицького відділу поліції, з’ясувалося, що це поліцейські з різних регіональних підрозділів, які у Львові перебували поза службою. Це Андрій Остапович, патрульний Чернівецької області, Богдан Вовчик, патрульний з Ковеля та Павло Ціцерман, працівник СРПП Бережанського відділу поліції. Двох з них уже звільнили з Нацполіції. До слова, усі троє навчаються у Львівському університеті внутрішніх справ.