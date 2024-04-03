Джордж Лукас увійшов в історію кіно завдяки «Зоряним війнам»

Журнал Forbes опублікував список найзаможніших знаменитостей у світі в 2024 році. Уже традиційно лідерами у цьому списку стали кінематографісти.

Першу сходинку рейтингу зайняв американський кінорежисер Джордж Лукас. У 1971 році Лукас заснував компанію Lucasfilm, яка пізніше стала однією з найуспішніших кінокомпаній у світі. Він також є режисером шести епізодів «Зоряних воєн», а також виступив продюсером у всіх дев'яти епізодах. Лукас також є творцем франшизи «Індіана Джонс», над якою він співпрацював разом зі Стівеном Спілбергом.

Статки творця відомої франшизи оцінюються в 5,5 млрд доларів. Більшу частину цієї суми режисер, сценарист та продюсер отримав після того, як продав компанію LucasFilm корпорації Disney у 2012 році.

Нагадаємо, цього року вийшов останній фільм франшизи про Індіану Джонса.

На другому місці у рейтингу розташувався близький друг та колега Лукаса Стівен Спілберг з показником у 4,8 млрд доларів.

Трійку лідерів замикає ікона американського спорту Майкл Джордан із 3,2 млрд доларів.

Отже, десять найбагатших знаменитостей: