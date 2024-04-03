Forbes оприлюднив список найбагатших знаменитостей світу
Найбільші статки має кінорежисер Джордж Лукас
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Журнал Forbes опублікував список найзаможніших знаменитостей у світі в 2024 році. Уже традиційно лідерами у цьому списку стали кінематографісти.
Першу сходинку рейтингу зайняв американський кінорежисер Джордж Лукас. У 1971 році Лукас заснував компанію Lucasfilm, яка пізніше стала однією з найуспішніших кінокомпаній у світі. Він також є режисером шести епізодів «Зоряних воєн», а також виступив продюсером у всіх дев'яти епізодах. Лукас також є творцем франшизи «Індіана Джонс», над якою він співпрацював разом зі Стівеном Спілбергом.
Статки творця відомої франшизи оцінюються в 5,5 млрд доларів. Більшу частину цієї суми режисер, сценарист та продюсер отримав після того, як продав компанію LucasFilm корпорації Disney у 2012 році.
Нагадаємо, цього року вийшов останній фільм франшизи про Індіану Джонса.
На другому місці у рейтингу розташувався близький друг та колега Лукаса Стівен Спілберг з показником у 4,8 млрд доларів.
Трійку лідерів замикає ікона американського спорту Майкл Джордан із 3,2 млрд доларів.
Отже, десять найбагатших знаменитостей:
- Джордж Лукас, кінорежисер та продюсер, 5,5 млрд доларів
- Стівен Сплберг, кінорежисер та продюсер, 4,8 млрд доларів
- Майкл Джордан, баскетболіст, 3,2 млрд доларів
- Опра Вінфрі, телеведуча, 2,8 млрд доларів
- Jay-Z, репер, 2,5 млрд доларів
- Кім Кардаш’ян, акторка та модель, учасниця реалітіщоу, 1,7 млрд доларів
- Пітер Джексон, кінорежисер, 1,5 млрд доларів
- Тайлер Перрі, актор, режисер, драматург, підприємець, сценарист, продюсер і письменник, 1,4 млрд доларів
- Ріанна, співачка та акторка, 1,4 млрд доларів
- Тайгер Вудс, гольфіст, 1,3 млрд доларів