Крістофер Нолан отримав перший «Оскар» за режисуру

Режисер Крістофер Нолан за фільм «Оппенгеймер» отримав билзько 100 млн доларів. Нагадаємо, фільм також приніс його перший «Оскар» за режисуру. Загалом «Оппенгеймер» отримав сім «Оскарів».

Вражаючу суму склали гонорар, режисерський прибуток від касових зборів та бонус за два «Оскари», режисерський та продюсерський, розповідає Variety.

Бюджет фільму «Оппенгеймер» склав 100 млн доларів. Він вийшов у прокат у липні 2023 року та заробив 958 млн доларів.

Після перемоги на «Оскарі» «Оппенгеймер» вийде у повторний прокат. Таким чином його автори сподіваються перетнути позначку в 1 млрд доларів.

Нагадаємо, «Оппенгеймер» розповідає про вченого-фізика Роберта Опенгеймера, який під час Другої світової очолив американську секретну програму зі створення ядерної зброї. Головні ролі зіграли Кіліан Мерфі (він теж отримав «Оскар»), Емілі Блант, Метт Деймон, Роберт Дауні-молодший («Оскар» за роль другого плану) та інші.