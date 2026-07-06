Він Дізель грає роль Домініка Торетто

Американський актор Він Дізель в інстаграмі підтвердив, що команда розпочала роботу над одинадцятою частиною «Форсажу». Нова частина франшизи отримала назву «Форсаж назавжди» (Fast Forever) та має завершити історію Домініка Торетто.

Про старт зйомок актор повідомив в інстаграмі, де опублікував відео з Лос-Анджелеса. У зверненні до фанатів Дізель розповів про початок нового етапу роботи над фільмом та подякував глядачам, які понад два десятиліття підтримують франшизу.

Одинадцятий «Форсаж» стане фіналом основної сюжетної лінії, яка почалася ще у 2001 році з виходом першого фільму. За цей час серія про вуличного гонщика Домініка Торетто та його команду стала однією з найприбутковіших кінофраншиз у світі, зібравши понад 7 млрд доларів.

Вихід «Форсаж назавжди» (Fast Forever) у кінотеатрах запланований на 17 березня 2028 року.

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