Віоліна Петриченко не раз презентувала у світі найкращі зразки української музики

Всесвітньо відомий лейбл з Німеччини ARS Produktion видав реліз солістки Львівської національної філармонії Віоліни Петриченко та академічного симфонічного оркестру під орудою Володимира Сивохіпа.

Своєю місією музиканти вважають відродження партитур українських композиторів минулих століть. Один з найдавніших українських оркестрів з більш як 120-річною історією, академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії, неодноразово прем’єрував твори українських митців і відомий завдяки популяризації їхньої музики в світі. За пультом оркестру виступали видатні диригенти й композитори Ріхард Штраус, Ґустав Малєр, Руджеро Леонкавалло, Мечислав Карлович, Лоренцо Перозі, Моріс Равель, Бела Барток, Кароль Шимановський.

Про надважливе значення у виконанні партитур добре знає й диригент та музикознавець Володимир Сивохіп, що неодноразово керував прем’єрами музики Збіґнєва Буярського, Арво Пярта, Мирослава Скорика, Ганни Гаврилець, Володимира Рунчака, Вікторії Польової, Богдани Фроляк та інших. Окремої уваги заслуговує піаністка та популяризаторка української музики у світі Віоліна Петриченко, за участі якої були записані твори Миколи Лисенка, Віктора Косенка, Якова Степового, Василя Барвінського та Лева Ревуцького. Тепер музиканти презентували запис двох концертів для фортепіано з оркестром Василя Барвінського та Віктора Косенка.