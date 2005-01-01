Форвард «Карпат» зіграв товариський матч за збірну Болівії проти Південної Кореї

СпортІгор Саджениця, сьогодні, 18:011570

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Форвард «Карпат» зіграв товариський матч за збірну Болівії проти Південної Кореї
фото Getty Images
Форвард «Карпат» Родріго Варгас (у зеленому) у матчі проти збірної США

Форвард львівських «Карпат» Родріго Варгас вийшов в основі своєї національної збірної Болівії на товариський матч проти збірної Південної Кореї. Матч закінчився без забитих голів, а гравця «зелено-білих» замінили на 62 хвилині гри.

Варто зазначити, що це у другому матчі поспіль Родріго Варгас виходить в основі національної збірної. До цього форвард 29 травня вийшов у старті на товариську гру проти збірної США. Тоді збірна Болівії поступилася 3:0, а гравець був замінений на 79 хвилині.

«Для мене особисто, вихід у стартовому складі своєї національної збірної, це велика честь. Це не лише дуже серйозний привілей, але й відповідальність за честь та гордість моєї країни. Де б я не був – завжди боротимусь за обличчя Болівії», – прокоментував цей матч Варгас офіційному сайту львівського клубу

Варто зазначити, що за «Карпати» болівієць провів лише три матчі (всі – з лави запасних, загалом 58 хвилини), і забитими голами не відзначився. До «левів» Ваграс приєднався лише у березні 2018 року.

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