Інцидент стався опівночі на вул. Січових Стрільців

В Івано-Франківську 21-річний мешканець під час конфлікту з дівчиною вистрелив у перехожого, який зробив йому зауваження. Нападнику загрожує до 7 років позбавлення волі.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі у середу, 7 жовтня, інцидент стався близько півночі поблизу закладу громадського харчування на вул. Січових Стрільців. Через ревнощів між дівчиною та хлопцем виник конфлікт, який переріс у бійку. Нападник вдарив подругу в обличчя та схопив за шию.

Свідками інциденту стали двоє перехожих віком 17 та 22 років. Вони зупинилися неподалік та спостерігали за конфліктом. Це розлютило франківця, він підійшов до хлопців, дістав пістолет і вдарив руків’ям зброї молодшого з них. 22-річний юнак намагався заступитися за товариша та відтягнути нападника, однак той спрямував на нього зброю та вистрілив у руку.

Підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі

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«Потерпілий дістав відкритий вогнепальний перелом фаланги пальця правої кисті, а його 17-річний товариш – забої та садна м’яких тканин голови. Нападник стріляв з пістолета SUR-TT 33», – розповіли правоохоронці.

Франківця арештували з можливістю внесення застави. За хуліганство (ч. 4 ст. 296 КК України) йому загрожує від 3 до 7 років ув’язнення.